Juhtkiri Hüvasti, aasta 2024!

Seda enam on põhjust näha ja esile tõsta seda, mis hästi. Kuna leheruum jääks kitsaks, toome vaid mõned juhuslikult valitud näited.

Kuressaare Vanalinna kooli pere unistas koolimaja remondist üle kümne aasta. Tasus aga oodata – põhjaliku uuenduskuuri läbinud hoone sai lausa nii hea, et pälvis muinsuskaitseameti aastaauhinna.

Kõige uhkemad oleme aga tublide ja ettevõtlike inimeste üle. Tänu visadele eestvedajatele ja annetajatele püstitati pronksskulptuur koguni kahele nimekale saarlasele: Eesti ajakirjandusõppe rajajale Juhan Peeglile ja olümpiavõitja Voldemar Välile. Aastakümneteks unustusehõlma vajunud sportlase mälestuse jäädvustamise oma südameasjaks võtnud Veljo Kuivjõgil õnnestus vaata et võimatu: kõigest paari aastaga koguda skulptuuri jaoks kokku üle 80 000 euro.

Hindamatu töö on meie saare maine kujundamisel teinud kaks tegusat noort, Saaremaa Zoo loonud Risto Ränk ja Mirge Arge. See loomaaed on tõesti koht, mille pärast tasub Saaremaale tulla.