Ivo Linna 2024 – eriline ja kordumatu aasta

Kõige eredamalt jääb mulle 2024. aastast meelde Tallinnas Unibet Arenal peetud kontsert – mis toimus küll enne juubelit, 15. märtsil (Ivo Linna on sündinud 12. juunil 1949 – toim). See kontsert läks väga hästi. Olen tagasi mõelnud, et see oli tegelikult kõige uhkem kontsert minu elus üldse. Eks ilusaid esinemisi on olnud ka teisi, aga nii suurt ja nii võimsalt ettevalmistatud kontserti pole mul olnud. See võttis mingid asjad ikkagi kokku. Eks sellesse aastasse mahtunud toredaid esinemisi oli veel.