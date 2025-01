MARGUS LINDMÄE Tuhat tänu, tublid abipakkujad!

Mida aeg edasi, seda keerulisem on abi leida. Mina sattusin abistajate sekka juhuslikult, lugedes aasta tagasi, et Kuressaares lõpetatakse kaitsevõrkude punumine. Siinsed meistrid olid seda tööd teinud üsna sõja algusest alates. Käisin asja uurimas ja selgus, et sobivaid ruume ei ole leitud ja olude sunnil on lõpetamine paratamatu.

Suheldes paljude erinevate inimestega, selgus, et ruume oleks ja oli isegi üks pakkuja, kes andis ruumid kasutusele tasuta. Siin kohal esimene ja kõige suurem tänamisekoht – aitäh, Mait! Järgmisena pakkus oma abi Kaupo, suure ja võimeka tolmuimeja näol. Aitäh, Kaupo!

Punumiskõlblikud võrgud olid otsakorral ja võrku tuli juurde otsida. Võrgu andjaid on olnud väga palju, umbes 100 ja siin on hea koht ütelda 100 suurt tänu! Suurim võrkude annetaja on olnud Toomas, aga veel väga paljud – kes mõrralina, kes nakkevõrku, kes traali, kes triivvõrku.

Põhiline, millesse panustame, on varjevõrkude valmistamine ja kiivrikatete meisterdamine. Mõlemad teemad on sõjas ellujäämise küsimus! Varjevõrke on aastaid valmistatud Kuressaares ja viimasel ajal ka Mustjalas. Tänan Mustjala punujaid ja sealsest punujate sädemeest Ülot.

Kaitsevõrke on Saaremaal valminud 2915 ruutmeetrit ja kiivrikatteid 1150 tükki. Aitäh meistritele ja ribade lõikajatele!

Abistajaid on ka naiskodukaitsest, mille liikmed valmistavad sõjahaiglatele eritellimuslikku pesu haavatute jaoks. Aitäh teile!