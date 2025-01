Saaremaa Spordikooli direktor Mati Mäetalu ütles, et jalgpallihallis on kõik treeninguajad esmaspäevast reedeni kella 15-st 21-ni täis, lisaks kasutab FC Kuressaare halli ka laupäeviti. Halli treeninguajad jagunevad nelja klubi – FC Kuressaare, JK SEPPS, JK Aameraas ja JK Saarepiiga – vahel.

Mäetalu märkis, et esimese hooga soovisid klubid treeninguaegu rohkem, kui hall suudab pakkuda. "Õnneks saime kõikide soove kärpida võrdväärselt. Ja kuna kunstmuru-väliväljak jääb samuti kasutusse, siis väga suurt probleemi ei ole. Saadakse aru, et sisehall on kõikidele, mitte ainult ühe klubi jaoks," sõnas ta.