Meenutades ja mälestades Arnold Rüütlit

Meenutamist väärt on Rüütli ettenägelikkus ja julge tegutsemine oma elu ja tervist ohtu seades augustiputši ajal augustis 1991. Nagu kirjutas Peeter Ernits, Arnold Rüütli biograafia "Viimane Rüütel" autor, näitas Rüütel iga kindrali suunas, öeldes: "Teie, teie ja teie vastutate. Te olete murdnud vandetõotust ja lähete kohtu alla ning annate vastust Gorbatšovi ja nõukogude seaduste ees. /---/ Seltsimees kindral, kui kasutate jõudu, tuleb teil rahvusvahelises kohtus aru anda."

See oli Arnold Rüütli poolt väga julge tegutsemine, kuna Eesti kuulus tollal NSV Liitu.

20. augustil 1991 sai Eesti, erinevalt teistest Balti riikidest, veretult vabaks. Rüütel sõitis pärast iseseisvuse väljakuulutamist koos saatjatega Moskvasse, et kohtuda Boriss Jeltsiniga Eesti riikliku iseseisvuse deklaratsiooni üleandmiseks.

Arnold Rüütel on oma pika ja viljaka tegevusega erinevates ametites riigi ja kodanike elu edendamiseks palju teinud ja korda saatnud, samuti on ta pälvinud palju autasusid ja aunimetusi.

Hea on teada Saaremaal Laimjala vallas Pahavalla külas sündinud, oma elus kaugele ja kõrgele jõudnud saarlase tegemiste alguspunkti. See oli kodusaarel pärast Jäneda põllumajandustehnikumi lõpetamist, mil ta töötas Saaremaa TSN täitevkomitee põllumajandusosakonna vanemagronoomina. Hiljem on ta töötanud Tartu põllumajanduse mehhaniseerimise tööstuskooli õpetajana, peazootehnikuna Eesti loomakasvatuse ja veterinaaria teadusliku uurimise instituudi katsebaasis, Tartu näidissovhoosi direktorina. Töö kõrvalt omandas ta Eesti põllumajanduse akadeemias agronoomikutse.