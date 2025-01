Juhtkiri Kuidas aidata hädas last?

SKA võttis luubi alla lähisuhtevägivalda kogenud või seda pealt näinud laste lugudega seotud juhtumikorralduse ning avastas, et Saaremaa lastekaitseosakonna töötajad pole oma tegevuses piisavalt lähtunud laste huvidest. Vallavalitsus kinnitas, et pärast puuduste avastamist ja nendele tähelepanu juhtimist asuti lastekaitseosakonna tegevuses leitud puudusi kõrvaldama. Loodetavasti näitab SKA tehtav järelkontroll, et Saaremaa lastekaitsetööle enam midagi ette heita ei saa.

Lastest võib lugeda ka tänaselt arvamusleheküljelt, kus saavad sõna Kantar Emori juhteksperdid, saarlased Merje Klopets ja Kristiina Saks. Nemad võtsid luubi alla 6–13-aastaste Eesti laste internetikasutuse. Selgus, et laste kokkupuuted potentsiaalsete ohuolukordadega on väga sagedased. Lapsed on küll riskidest teadlikud, ent arvavad, et "minuga ei juhtu midagi". Paraku ei pruugi alati õnneks minna.

Kuna lapsed on haavatav osa meie ühiskonnast ja kogukonnast, on nende heaolu eriti oluline. Hätta sattunud laps sageli ei tea, kust abi saada ja kelle poole selleks pöörduda. Eriti kui tema probleemide põhjused on ta enda perekonnas.

Seda enam on oluline, et need, kes hädas last märkavad, teda aitaksid või annaksid temast teada neile, kes teda aidata saavad.

Tähtis on aga, et need, kes on määratud lapsi aitama, tahaksid ja oskaksid seda teha, tuginedes mitte ainult oma paremale äranägemisele, vaid selles töös vajalikele teadmistele ja oskustele.