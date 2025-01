VASTUKAJA Sarnases olukorras veterane on palju, kuid nad on sageli unustatud...

Mina tean, miks tema elutee nii keeruliseks muutus pärast kaitseväeteenistust. Ta kannatas diagnoosimata posttraumaatilise stressihäire (PTSH) all. Kahjuks ei ole tema ainus veteran, kelle elu on selle tõttu lõppenud suitsiidiga ja kardan, et ta ei jää viimaseks. Põhjuseks on asjaolu, et meie seadusandlus ei sunni inimesi sellise häire puhul ravile. Kui inimene ise kinnitab, et temaga on kõik korras, siis tema väitele lihtsalt jäädakse lootma. Korduvalt väitis ta mulle, nagu ka kohtus, et on täiesti selge mõistusega. Kahjuks ei olnud see nii.