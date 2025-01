JUHTKIRI Loom ei ole asi

Kahjuks pole sellised lood Eestis haruldased – ikka ja jälle võib ajakirjandusest ja sotsiaalmeediast lugeda või kuulda-näha lugusid loomade julmast kohtlemisest. Tahaks loota, et meie väikeses kogukonnas tuleb selliseid juhtumeid ette vähem ning kui tulebki, jõuavad need kiiresti avalikkuse ette. Paraku on ka meil inimesi, kelle õõvastavatest tegudest ei pruugi kaaskodanikud kunagi teada saada.

Loomakaitseseadus näeb ette, et looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest saab inimest karistada kuni 200 trahviühiku ulatuses. Ehk käesolevast aastast peaks ta maksma kuni 1600 eurot. Karistusseadustiku järgi võib füüsilist isikut looma suhtes lubamatu teo eest karistada rahalise karistusega või kuni üheaastase vangistusega. Kas seda on palju, vähe või just parasjagu, eks see sõltu arvajast.