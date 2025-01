Esmalt võtaksin maha hirme ja kahtlusi, nagu oleks tegu uue ja suure bürokraatliku moodustisega, mis nõuab riigieelarvest lisaraha. MaRu moodustamine ei tähendanud uue ameti loomist, vaid seda, et varasema maa-ametiga liideti nelja ministeeriumi maa- ja ruumiplaneerimisega tegelenud spetsialistid. Ikka selleks, et valdkonnas oleks vähem killustatust ning rohkem ühtset jõudu ja tervikvaadet.

Ameti peamine ülesanne on pakkuda omavalitsuste ja riigiasutustele, samuti ettevõtetele ja inimestele tuge ning nõu planeerimise ja arendamise vallas. Jõudude ühendamine tagab selle, et maa-, ruumi-, ehituse ja planeeringuandmed ning vastav kompetents oleksid kõik ühes kohas, et vajaliku info saamiseks ei peaks pöörduma erinevatesse asutustesse. MaRu koondab piltlikult öeldes kõik tükid ühte kohta kokku.

Kuna aitasin oma eelmisel tööpostil regionaalministrina MaRu sünnile kaasa, siis pean siin väga oluliseks regionaalpoliitilist mõõdet. MaRu keskne missioon on seista selle eest, et elukeskkond paraneks terves Eestis, et elu oleks elamisväärne ka maal. Selleks tuleb edaspidi planeerida terviklikumalt ja julgemalt ning teha vajadusel ka vastuvoolu otsuseid – lähtuda mitte sellest, kuhu inimesed on sunnitud üha rohkem koonduma, vaid sellest, kus inimesed ise tahaksid rohkem elada. Loodetavasti ei sea enam keegi kahtluse alla tõsiasja, et Eesti on oma arengult tasakaalust väljas, mida näitavad pea kõik andmed. Võtkem kasvõi muutused maakondade rahvastikus või siis elamuarenduse statistika.