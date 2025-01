„Inseneeria on tohutute võimalustega maailm. Suurte edulugudeni viivad väikesed sammud õigetel ajahetkedel,“ rääkis ametikooli kvaliteedijuht Astra Mõistlik.

Kantar Emori poolt eelmisel aastal läbi viidud küsitluses selgus, et 69% vanuserühmast 15-24 huvituvad tehnoloogiast ja see on kõrgem kui vanematel vanuserühmadel.