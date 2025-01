Kuressaare teatri lavatornis tuleb suvel remont

Juba 2021. aastal selgus, et lavatorni metallist laetalad, millele toetub kogu stangede süsteem, samuti valgussillad on aja jooksul läbi vajunud, kusjuures vajumine on suurem kui ehituslikud normid lubavad. Samas oli teada, et aastaks 2025 tuleb kõikide etendusasutuste valguspargid üle viia LED-valgustitele, mis aga on senistest raskemad. Ehk siis nõude täitmine eeldas lavatorni tõsisemat remonti.