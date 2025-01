MUHU UUDISSED Igaküla ja suur kao

Nüid siis oo aeg sialmual, et puol talvet oo müödas. Tuleb omad keldrid ja kuurialused korra üle vuadata. Puol värki piaks ikka igaspuol alles olema viel. Neh, et kevadeni inges seesaks. Ja riede oo tõnissepäe. Annaks siis ikka kenad ilma kua. Et niipaljukegid päe paistaks, et ratsanik näeks obuse selga karata. Siis tulle kena vuasta. Muhus oo vuasta ühna sandisti pihta akan, äkist suaks püörmist, et lähäks paramaks.