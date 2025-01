Tõrkuvas küla- ja rahvamajade broneeringusüsteemis on tehtud vaid mõni bronn

Saarte Hääl proovis süsteemis teha testimise mõttes ka paari broneeringut – näiteks panna valitud ajal omale kinni Karja rahvamaja mängutuba ja Tornimäe rahvamaja “juuksuriruumi“, kuid see ei osutunud võimalikuks. Süsteem näitas, et mainitud ruumid pole saadaval terve selle aasta jooksul.

Saaremaa Kultuur juhataja Tiiu Talvist selgitas, et aeg-ajalt võib tekkida, nagu uute süsteemide puhul ikka, tõrkeid, kuid need parandatakse arendaja poolt kohe, kui selle kohta signaal tuleb. Ta kinnitas, et nemadki testisid reedel kahe maja peal ruumide reserveerimist ja kogu maja broneerimine neil õnnestus.