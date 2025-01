2024 – rekordite aasta Saare toidupangas

Kogusime ja vahendasime inimestele kokku 149 402 kg toitu. Ka nii suurele hulgale abivajajatele – 37 761 inimest – ei ole me ühelgi varasemal aastal toitu jaganud. Nii palju püsivabatahtlikke kui nüüd, 56, ei ole meil kunagi varem olnud. Tõtt-öelda tuleb tunnistada, et Saare toidupangal on igal aastal uute rekordite aasta – iga kord ületatakse eelmise aasta tulemused.