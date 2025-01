JUHTKIRI Kes peaks inimesele õpetama kempsu kasutamise kombeid?

Juba see, kui lapsed mitmekesi ühes kabiinis viibivad, on veider ja tekitab küsimusi. Lausa mõistetamatu on aga, miks ronivad lapsed jalgupidi poti otsa. See komme olevat ju omane pigem meie idanaabritele. Samuti kipuvad lapsed tahtlikult tualettpotte ummistama ja lõhuvad kabiine. Ometi on tegemist kooli varaga.

Milline oleks lahendus? On loomulik, et tualettruumi kasutatakse privaatselt. Keegi ei eelda ega ilmselt soovigi, et WC-sse pandaks passima pedagoogidest "tunnimehed". Ainuke lahendus on see, et õppurid ise oma kombeid parandaksid. Taas kord peab tõdema, et kasvatus algab kodust, kool annab vaid hariduse.