Keskkonnaagentuur nõuab Varkja ilmaradari ehitusloast keeldumise ümbervaatamist

Vallale läkitatud vaide kohaselt on keskkonnaamet veendumusel, et Saaremaa vallavalitsus ei ole ehitusloa keeldumise otsust tehes võtnud arvesse olulist avalikku huvi ilmaradari püstitamiseks Varkja külla ning on põhjendamatult tuginenud kohalike elanike huve esindava seltsi paljasõnalistele väidetele ilmaradari visuaalse negatiivse mõjuga seonduvalt.