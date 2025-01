SUUR MAA, SUURED ASJAD Väikeriik on eriline, sest ta on… väike

Mõte, mille juurde president Meri korduvalt tagasi pöördus, sisustas väikeriigi mõistet muu hulgas ka seeläbi, et väike peab olema nutikas, kiire ja efektiivne ega tohi endale otsustes lubada vigu, sest on "aja voolule tundlikum". Kui siit meie suure riigimehe kujundites veel edasi minna, meenub tema jutt Saksamaast kui suurest laevast, mille pööramine on keerukas ja nõuab aega.

Olen viimasel ajal palju mõelnud Meri sõnadele ja sõnumitele 1990. aastatest. Neis on palju ajakindlat tarkust. Võtame või selle väike- ja suurriigi teema. Jah, demokraatlik Euroopa on just nii väärtuslik, nagu on tema väikeriigid. Vaid seda mõistes saame rääkida Vana Maailma valgustuslikest väärtustest.