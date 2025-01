Peamine, et reket püsiks käes! Saaremaal peeti parareketipäeva - mis see on?

Puudega inimeste liikumisharrastus, paraspordi areng ja spordi ligipääsetavus on muutunud üha olulisemaks teemaks kogu ühiskonnas. Tähtis on, et igaüks, sõltumata füüsilistest võimetest, saaks nautida sportimist ja füüsilist aktiivsust. Ka Saaremaal on viimastel aastatel tehtud edusamme, et tagada sporditaristu ja -sündmuste parem ligipääsetavus elukaareüleselt – lapsed, eakad, puudega inimesed ning igapäevaselt erinevaid abivahendeid kasutavad inimesed. Teadlikkus paraspordi olemusest on kasvanud, mis on toonud kaasa suurema huvi ja investeeringud spordi ligipääsetavuse parandamiseks.

Parareketipäevad

Üle Eesti toimus neli parareketipäeva – Tartu, Pärnu, Rakvere ning Saaremaa. Eesmärgiks oli tutvustada kolme parareketispordiala - tennis, sulgpall ja lauatennis ning näidata, et kõiki saab harrastada nii istudes kui seistes. Peamine vaid, et reket püsiks käes. Samas leiduvad ka lahendused, kui käe haare ei ole piisavalt tugev – reket lihtsalt teibitakse kätte ja mäng võib ikkagi alata. Reketialade võlu on veel see, et mängida saavad koos nii istuja kui seisja. Näiteks, kui igapäevaselt ratastooli kasutav inimene soovib sõprade või perega minna sulgpalli, tennist või lauatennist mängima, siis ei pea ta kindlasti jääma väljaku kõrvale. Reeglites tehakse kohandusi täpselt nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik.