HEAD UUDISED Robert Virves sõidab 2025. aastal täishooaja WRC2 sarjas

2022. aasta Junior WRC maailmameister Robert Virves on saanud paika käesoleva aasta plaanid, mis puudutab võistlemist FIA WRC autoralli maailmameistrivõistlustel WRC2 klassis. Koos kaardilugeja Jakko Viiloga tehakse kaasa WRC2 sarja täisprogramm, 7 etappi.

Esimene neist on Portugali MM-ralli maikuus. Meeskonnaks, kellega WRC2 sarjas osaletakse on Škoda Motorsport koostööpartner Toksport ja autoks on Škoda Fabia RS Rally2.