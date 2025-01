TÕNIS HINNOSAAR Autode registreerimistasu ei ole proportsionaalne ega õiguspärane

1. jaanuarist 2025 kehtima hakanud automaks, mis koosneb kahest osast, aastamaksust ja registreerimistasust, tekitas minus esialgu küsimusi. Oletasin, et registreerimistasu rakendub ainult sõidukitele, mis võetakse Eestis arvele esimest korda, mis tundub loogiline ja õiglane. Peagi aga avastasin, et registreerimistasu nõutakse ka juba Eesti liiklusregistris olevate sõidukite omanikuvahetuse korral. See oli ootamatu ja tundus minu hinnangul nii ebamõistlik kui ka vastuolus õiguspäraste ootuste põhimõtetega.