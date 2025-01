Täna tähistab oma 26. sünnipäeva Kuressaare Päevakeskus. Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter ütleb, seda päeva võib lugeda ka Kuressaare Hoolekande sünnipäevaks. Just siis alustati erinevate teenuste osutamist, esialgu ainult Kuressaares, praegu on laienetud üle Saaremaa.

Vahteri sõnul on päevakeskuse tegevus aktiivne. “Päevakeskuses on võimalik süüa lõunat - siin on maitsvad kodused toidud, võrdlemisi soodsa hinnaga. Viime toitu tellimisel ka kodudesse. Meil on päris palju ringe - mälumäng, eakate võimlemine, kaks kunstiringi, line tants, idamaa tants, sasku, fotoring, käsitöö, lauluring ja ka aktiveerivad liikumised õues,” loetleb juhataja. “Need ringid on ajas kestma jäänud ja kõik on väga populaarsed”.