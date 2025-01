MUHU UUDISSED Küinlapäe oo tulekul

Lapsest piast ma ole kuuln ulka juttusid Keldri pimest, kis oln sur kange advukaat. Silmanägemine kadun taal äe kümnevuastaselt rõugete taudi. Mõned teesed advukaadid es julgen vastassid kaitstagid, kui oln tiada, et teese puole kaitsja oo Keldri Juaeni poeg Iivan. Mudud, neh, juhtun sedagid, et Keldri pime ise vaŋŋimajase sattus. Isegid naese, Iisaga, seltsis. Lapsed jäen üksi kojo. Ja sedaaegu es oln ühtegid lastekaitsjad sabas.

Aga muedu arvatse Kansi olavad üks muistsemaid külasid Muhu suare pial. Ikka kua juba enne paergust ajaarvamist oo sial elu oln. Nõnna et umbest niisamma vana kut Külasema. Eluilmal oo sial oln Kansi mõis. Vat sõuke uhke iidne küla. Ja sõnna oo nüid nuorigid paiguldaseks asun. Et välja ep sure sie küla küll niipiagid mitte.