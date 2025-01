IRJA TRUUMAA Klaashelmed rikutud tervise ja elukeskkonna eest

3) kavandatavate tuulikute ehitamine võib pöördumatult halvendada Põhja- ja Ida-Saaremaa mageveekogude ökoloogilist seisundit ja on seega vastuolus veekogude hea seisundi saavutamise eesmärgiga, mille Eesti Vabariik on endale ise veeseaduse kehtestamisega võtnud.

Olen saarlase ja väikeettevõtjana kursis, et tänane Eesti Vabariigi valitsus on eraldanud tuuleenergia dotatsiooniks küllaltki suured summad ja et Saaremaa vallavalitsus loodab tulevikus saadavatest tuuleenergia dotatsioonidest teha palju häid ja vajalikke investeeringuid. See kavatsus on hea ja õilis, kuid see tundub pikaajalises plaanis klaashelmestena, mis poetatakse pärismaalastele nende maa lagastamise ja kodudest väljaajamise eest.