POLITSEIAASTA 2024 35% mullu Saare maakonnas tehtud politsei väljakutsetest oli seotud alkoholiga

Möödunud aasta statistikat vaadates pole kahtlust, et kõige tõenäolisem on keskmisel saarlasel sattuda kuriteo ohvriks eluruumides. Olgu selleks siis lähisuhtevägivald oma kodus, ühised alkoholitarbimised tuttavatega, kus vaidlused või muud põhjused viivad kaklusteni, ning muidugi arvuti taga istudes erinevaid internetioste tehes.

"Vaadates numbreid, näeme, et lähisuhtevägivald on aastatega küll vähenenud, küll aga on nende juhtumite hulgas võrreldes 2023. aastaga rohkem kuritegusid," täheldas Rainer Antsaar.