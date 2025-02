Üks klõps, üks hetk Kadri Paomees pälvis ajakirja Kaitse Kodu! 2024. aasta parima pildi auhinna

Võidupilt on tehtud mais õppuse Kevadtorm raames Kõljala külas, kus briti sõdurid dessandi käigus kopterist väljusid. Esiplaanil on jäädvustatud ka kohaliku elaniku, Vello Sepa traktor, mis lisab fotole unikaalse kohaliku värvingu.

Kadri Paomees väljendas tunnustuse üle siirast rõõmu: „Kaitse Kodu! ajakirjas ilmub palju häid pilte. See, et minu foto märgati ja ka tunnustuse pälvis, on mulle suur au. Mul oli võimalus Kevadtormi õppusel pildistada liitlaste dessanti Kõljalas, mis pakkus kohalikele elanikele palju elevust. Ka minul kui kohalikul elanikul oli eriliselt põnev kodukandis sellist hetke jäädvustada. Kopter maandus Õuna talu maadel, kus fotole jäi ka talu traktor. Kõik see kokku moodustas põneva ja meeldejääva kompositsiooni.“