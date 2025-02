Rahvaküsitlus Saaremaal: Kelle nimel räägib rahvas?

Viimastel kuudel on Saaremaa valla üldplaneeringu teemadel peetud tuliseid vaidlusi. Eriti palju vastukaja on saanud küsimus, kas ja kuidas tuleks Saaremaale rajada 330 kV elektriühenduse trasse ja tuuleparke. Aruteludes on sageli kuulda väiteid, et "rahvas on poolt" või "rahvas on vastu", kuid kui palju me tegelikult teame, mida enamik saarlasi arvab?