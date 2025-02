Tunnustatud rütmoloog-kardioloog dr Jüri Voitk alustab vastuvõtte Kuressaare Haiglas

Dr Jüri Voitk on pikaajalise kogemusega kardioloog, kes on töötanud Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kardioloog-vanemarstina. Tal on enam kui 25 aastat kogemust südamehaiguste diagnoosimisel ja ravimisel. Oma praktikas peab ta oluliseks arsti ja patsiendi vahelist usalduslikku suhet ning hooliva ja põhjaliku ravi pakkumist.