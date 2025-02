Saaremaa vald otsib uut tugiteenuste osakonna juhti

Tugiteenuste osakonna juhi ülesandeks on tugiteenuste osakonna töö juhtimine, valla finantsjuhtimise korraldamine, vallavalitsuse tegevuseks vajalike tingimuste loomine,

Tööleasumise eelduseks on kaheaastane juhtimiskogemus ja magistrikraad. Töökorraldus on paindlik ja osaliselt on võimalik teha kaugtööd. Palka pakutakse 3000–3300 eurot. Kaugemalt töölkäijale hüvitatakse transpordikulu.