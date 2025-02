Tarmo Erlich Eesti kalavaru süüakse ära!

Tartu ülikooli mereinstituudi direktor Markus Vetemaa on öelnud, et viie aasta pärast ei ole meil enam kala, mida püüda. See kehtib nii harrastuskalameeste kui ka kutseliste osas. Põhjuseks on plahvatuslikult kasvanud kormoranipopulatsioon, kes lihtsalt teeb meie kalavarule otsa peale. Eestis on umbes 1600 kutselist kalurit, kelle leib on kalapüük. Lisaks hämmastavalt palju, lausa 160 000 harrastuskalastajat. Õigupoolest on kalapüük Eestis ilmselt RMK matkaradade külastatavuse järel number kaks vabaaja tegevus. See on hämmastav hulk ettevõtjaid ja inimesi, keda kõnealune probleem puudutab.