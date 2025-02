TOIMETUSES KÜLAS "Huvitav on mõelda, et saated, mida kuuleme Kadi raadiost, lähevad eetrisse otse meie kesklinnast"

Kuna me oleme lõpuklass, siis on uute ametitega tutvumisest suur abi edasiste õpingute juures suundade valimisel. Õppekäik võeti ette, et saada lähemalt tuttavaks ajakirjaniku ja raadiosaate juhi tööga.

Huvitav on mõelda, et saated, mida kuuleme Kadi raadiost, lähevad eetrisse otse meie kesklinnast. Juhtusime ka kõrvalt nägema, kuidas toimub otse-eetri raadiosaade.

Imetlusväärne oli see, kui hea keskendumisvõime oli saatejuhtidel, isegi kui me seal terve klassiga nende otse-eetri ruumis viibisime.

Meeldejääva kogemuse saime sellest, et meile anti võimalus ise uudiseid linti lugeda. Ilma ettevalmistuseta oli see üsna pingeline, kuid kõik said hästi hakkama ja meie hulgas on potentsiaalseid uudiste lugejaid tulevikus. Nii et jääme ootama tööpakkumisi!