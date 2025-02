"Muhu vallavanema palk oli eelnevalt 3213 eurot ja uus, otsustatav on 3342 € ehk 4% suurem kui eelneval aastal," selgitas vallavanem Raido Liitmäe . "4% võrra tõusevad 2025.a kõikide Muhu valla töötajate töötasud."

Ta lisas, et veidi suurem on palgatõus töötajatel, kelle töötasu oli seni mittevastav ametikohale võ kellel on lisandunud töökohustusi, samuti alampalga saajatel.