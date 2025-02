Tuuleenergia tulevikusuunad

Painduvad tuulegeneraatorid

Aeroelastilised ehk painduvad tuulegeneraatorid on uus lahendus, kus traditsiooniliste tuuleturbiinide pöörlevate labade asemel kasutatakse painduvaid struktuure, mis hakkavad tuule mõjul vibreerima. See protsess toodab energiat, kasutades materjale, mis toodavad elektrit, kui neid surutakse või venitatakse või kui liikumine tekitab elektrivoolu magnetvälja abil.

Kompaktne ja kerge konstruktsioon teeb aeroelastilised generaatorid sobivaks lahenduseks linnakeskkonda. Kuna need on väiksemad ja paigaldatavad näiteks tänavavalgustuse postidele või hoonekatusele, ei häiri need linnaruumi ning pakuvad energiat seal, kus seda kõige rohkem vajatakse. Lisaks sellele töötavad need süsteemid madalamal tuulekiirusel, mis tähendab, et neid saab kasutada ka piirkondades, kus pidevat tugevat tuult ei ole.

Aeroelastilised generaatorid ei tekita müra ja visuaalset reostust ning seetõttu on neid hea kasutada elamupiirkondades, aga ka maa- või suvilapiirkondades, kus tavapäraseid elektrivõrke ei ole.

Tulevikusuundumused

Kui eelmainitud lahendused on turul osaliselt või täielikult juba saadaval, siis üks valdkond, mille kallal teadlased veel tööd teevad, on aeroakustiline energia. See tehnoloogia keskendub tuule liikumisest tekkivate helilainete ja vibratsioonide kogumisele ning nende muundamisele elektrienergiaks. Kuigi tegemist on veel arendamisjärgus oleva uuendusliku lahendusega, on sellel suur potentsiaal pakkuda täiesti uusi viise tuuleenergia kogumiseks.

Mõned eelmainitud ja juba turul olevad tehnoloogiad on tavatarbijale veel kallid ja kättesaamatud. Ent kuna tuuleenergia potentsiaal on suur, on tõenäoline, et lähiajal ilmub turule üha uuemaid ja taskukohasemad lahendusi.

Loodetavasti näeme juba mõne aasta pärast, kuidas erinevad alternatiivsed ja üksteist täiendavad lahendused leiavad rakendust väga erinevates keskkondades ja olukordades.

Linnakeskkonda sobivad vertikaaltuulikud. Foto: freen.com