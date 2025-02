Saarlane Hanna Saar on Eesti parim vabaühenduste nõustaja

Hanna kolleegid hindavad teda kõrgelt tema positiivse ellusuhtumise, toetava hoiaku ja suurepärase huumorimeele tõttu. Ta on alati kohal, jagab rõõmuga oma teadmisi ning on kolleegidele nii tehniliseks kui ka moraalseks toeks.

"Auhind oli seda üllatavam, et ma olen ametis olnud alles kolm aastat! On kolleege, kes on palju pikema staažiga," ütles Hanna Saar ise. "Sõltumata tiitlist ootan kõiki meie maakonna MTÜ-sid enda juurde nõustamisele ja seda täiesti tasuta!" pakub Saar kõigile nõu ja abi.