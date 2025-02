Saaremaa valla spordinõunik Marten Lombiots ütles, et vallas on kokku seitse terviserada, kus lume olemasolul on võimalik suusatada: Kuressaare tervisepark ning Kudjape–Upa, Valjala, Pöide, Leisi, Karujärve ja Kärla terviserada.