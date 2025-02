PALJU ÕNNE! Saarlane René Mõttus pälvis riigi teaduspreemia

Mõttus pälvis preemia tööde tsükli „Täpsemad vastused isiksusepsühholoogia Suurtele Küsimustele“ eest, vahendab Tartu Ülikool.

René Mõttuse maailma tipptasemel tehtud teadustööl on oluline teaduslik ja rakenduslik väärtus ning see on juba leidnud laia kõlapinna nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Mõttuse juhtimisel kaardistati esimesena maailmas ära enam kui 250 ametiga seostuvad isiksuseomadused, kasutades selleks ligi 70 000 Eesti geenidoonori ning nende lähedaste täidetud ankeediandmeid.

Analüüsi tulemuste põhjal valmis praktiline ja kõigile kättesaadav tööriist, millega saab võrrelda enda isiksuse sarnasust ühe või teise ameti pidajatega.

Lisaks on René Mõttuse uuringud näidanud, et kuigi sissetulekul, suhetel, tervisel ja hiljutistel elusündmustel on teatud roll inimeste rahulolu tasemes, on see väiksem ja lühiajalisem kui tavaliselt arvatakse.

Mõttuse teadustöö näitab, et eluga rahulolu on tugevalt seotud isiksuseomadustega: nimelt võib ligi 80% rahulolu hajuvusest elanikkonnas taandada isiksuseomadustele. Lisaks kohalikule meediaruumile on René Mõttuse teadustööd kajastanud The Times, The Guardian, The Telegraph, Daily Mail ja BBC. René Mõttus on kirjutanud blogipostitusi Psychology Today jaoks ja teeb ka isiksusepsühholoogia teemalist taskuhäälingut.