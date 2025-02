"Usun, et esimese avalikustatud loo edu andis meile enesekindluse edasi toimetada,"ütles ansambli laulja Olev Sten Erik Jõgi. Et ka järgmised neli singlit leidsid endale koha rokiraadio sageduste rüpes, tundus noorte meeste jaoks loogiline minna edasi albumi kokkupanemisega.