Kooli direktor Ivo Visak selgitas, et kattuvus testitulemuste ja eksamitulemuste vahel on suur ja testi lisandväärtus on olnud kõige suurem inglise keele osas, kuna see on põhikoolis valikeksam. Lisaks on testi tegemine ka õpetajate aja mõttes ressursimahukas.