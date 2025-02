RETSEPTIVIDEO Valmistume aastapäevaks: Vanakooli tuhlimoosi asemel peolauale sakste kartulisalatit

Aga palun, ütleb kohalik meisterkokk Juss Lindmäe , käärib käised ütles ja keerab kokku ühe saksapärase kartulisalati. Ta märgib, et kartulisalat, mida eestlased pidupäeviti söövad, pärineb Vene köögist. Sakslased tegid kartulisalatit koore ja majoneesita. "Kõik praegugi meie kaubanduses leiduvad salatid on sakslaste omad, millele venelane tuli ja pani hapukoore ning majoneesi sisse," nendib Juss.

Nõnda ongi Jussi tänane salat hoopis õli- ja sidrunikastmega. Sakslased kasutasid sidruni asemel ka äädikat. Retsept on lihtne: kartul, hapukurk, värske kurk, sibul, sidrun, natuke kapparit, sinepit ja ürte. "Peekonit ka, et natuke lihasem saaks – nii lihtne ongi," loetleb Juss ja avaldab oma nõksu: salat peab olema runnakatega tehtud, siis on ehe Eesti värk!