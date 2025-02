Kaire Ley luges ette ajalehes Meie Maa 7.07.1923 avaldatud üleskutse Torgu rahvale: "Torgulased, ehitagem ka oma langenud sõduritele mälestussammas! Juba mitmel korral on kohalikud ajalehed Valjala langenud sõdurite mälestussambast kirjutanud. Kas ei oleks meil, torklastel, ka sama kohus südame peale võtta, mis juba valjalased korda on saatnud? On ka meil Jämaja ja Valga Priimetsa ning veel mõnes surnuaias isamaa kangelaste riste – kas ei suudaks ka meie nende auks mälestussammast püstitada?"