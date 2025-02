Visit Saaremaa kutsus kokku ettevõtjatest koosneva nõukoja

"Nõukoja loomise peamine eesmärk on, et meil tekiks ettevõtjatega sisukam dialoog, et ettevõtjad saaksid avatult rääkida oma ootustest, muredest ja rõõmudest ning tuua lauale teemasid, mis neid täna rohkem kõnetavad. Lisaks loodame aktiivsemat koostööd ettevõtjatega ja ettevõtjatel omavahel," ütles Lomp.