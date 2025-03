HELEN JÕKS Lastekaitsetöös seisab ees mitmeid olulisi muutusi

Kui suurtes kohalikes omavalitsustes on võimalus üksteist rohkem toetada – samas teame, et ka seal alati ei õnnestu –, siis väiksemates jäävad lastekaitsjad tihti üksi (kui neid üldse leitakse). Seda eriti siis, kui ka juhid lastekaitsetöö spetsiifikat ei tunne ega oska seetõttu töötajaid toetada ega töö kvaliteeti hinnata. Seetõttu on vältimatult vajalik, et kohalikud omavalitsused ka omavahel koostööd teeksid. Selliselt on meil oluliselt suurem võimalus tagada, et ka keerulisemad juhtumid leiavad last ja peret parimal võimalikul moel toetavad lahendused.