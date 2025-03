Valjala osavallakogu esimees Kaido Kaasik uuris viimasel vallavolikogu istungil, miks on kohalikku rahvamajja riputatud valvekaamerad.

Ta tõi välja, et Vabariigi aastapäeva tähistajate jaoks oli piinlik olukord ning taheti teada, mis on juhtunud, et peab inimesi niimoodi jälgima.