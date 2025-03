TURISMIMAKS kas saatanast või jumalik säde?

Kihnu, Ruhnu ja Vormsi kaaluvad turismimaksu kehtestamist. Saaremaal on seda aastate jooksul korduvalt arutatud, ent siiani pole mõttest kaugemale jõutud. "Kui küsimustele, miks, kuidas, kellelt, millal ja kus on vastused saadud, siis on maksu kehtestamise otsustamine üsna lihtne," kirjutab majandus- ja muusikaharidusega saarlane Erki Aavik.