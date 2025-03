KAVAND "SÕNAD" kujutab endast kiviplaatidel tähestikku, kandes tähendust, et sõnad on kõigest sõnad. Sõnad kannavad edasi mõtet ja nendega saab teha nii head kui ka kurja. Minnes tagasi sõnade algolemuse ehk tähestiku juurde, võtame sõnadelt ära negatiivse emotsiooni ja haigettegeva jõu. Niisiis kannab see lahendus esteetilist väärtust ja samas ärgitab kultuurilist dialoogi, pakkudes võimalusi luua Tehumardi monumendile uus narratiiv.

Foto: Saaremaa vallavalitsus