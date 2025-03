SUUR MAA, SUURED ASJAD Kevad tuleb, tiu-tiu, nagu alati

Ent samal ajal, kui maailmas ei näi miski kindel olevat, on miski seda ometi. Meil on neli aastaaega ja kevad tuleb! Päevad on silmanähtavalt pikkust juurde saanud. Koduõues on lumikellukesed valmisolekus number üks ja kui varahommikul tööle lähed, kisendab musträstas nagu homset polekski. (Vabandust, veidi sobimatu väljend. Eks ta ju laulab ikka rõõmust ja armastusest.)