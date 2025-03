Naised on oodatud rinnavähi sõeluuringule

Uuringul saavad osaleda ka naised, kel on arsti saatekiri. Uuringud on tasuta ka ravikindlustamata naistele.

Rinnavähk on naistel kõige sagedasem vähivorm nii Eestis kui ka kogu maailmas. Igal aastal diagnoositakse Eestis umbes 800 esmast rinnavähijuhtumit ning see arv on kasvamas. Sõeluuring aitab haiguse varakult tuvastada ja suurendab tervenemise võimalust.