Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et Ameerikas elav Muhu juurtega annetaja omab Muhus kinnisvara ja elab Muhus toimuvale kenasti kaasa. Annetusel konkreetset silti küljes pole, aga annetaja soovib, et see läheks omaalgatuslike tegevuste toetamiseks, ja nii saab see ka olema.