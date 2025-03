"Tõll" naases Maakera kuklapoolelt kenade muljetega

"Tõllu" etendasid Piret Rauk ja Loviise Kapper, lavastuse tehnilise poole eest hoolitses Tarmo Matt. "Kultuuri ja eesti keelt on sinna raske viia – see on kallis, aeganõudev ja logistiliselt keeruline ettevõtmine," ütles Kuressaare teatri juht ja näitleja Piret Rauk.

Turnee avaetendus läks Perthis Jonesway teatris täissaalile ning pälvis publiku sooja vastuvõtu ja ovatsioonid. "Rahvast oli palju, vastuvõtt oli väga soe ja südamlik," kirjeldas Rauk.

Tema sõnul olid peamiselt kohal eestlased, kuid saarlaste "Tõllu" tulid vaatama ka lätlased, soomlased ning palju muukeelset publikut. Just seetõttu kasutati etendustel ingliskeelseid subtiitreid, et lavastuse mõte jõuaks ka laiemale publikule pärale.

Etendus Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril Perthis muutis nii mõnegi kohaliku eestlase väga emotsionaalseks. Etendusejärgsed kohtumised kujunesid tihti südamlikeks ja liigutavateks.

"Pärast Perthi etendust tuli meie juurde kaks tüdrukut, kes tänasid etenduse eest ja ütlesid, et nad rohkem ei räägi, muidu hakkavad nutma," rääkis Piret Rauk. Üks Sydney eesti keele õpetaja kiitis neid aga järgmiste sõndadega: "Te räägite ju perfektset eesti keelt – see on nii suur väärtus!"

Austraalias said näitlejad kogeda ka tõeliselt kõrvetavkuuma ilma, mis tööd lavalaudadel just eriti lihtsaks ei teinud. "Olen õnnelik, et sain ära käia, aga väga hea meel on ka tagasi koju tulla. Ikka tekib igatsus tuule, jaheduse ja kiluleiva järele," võttis Rauk reisi kokku.