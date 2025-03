Suvel on Kuressaares avatud kaks valvelasteaeda

Kõige pikema puhkuseperioodiga on sel suvel Kuressaare Pargi lasteaed, mis on suletud 1. juulist kuni 5. augustini. Samuti on terve juulikuu suletud Ida-Niidu, Ristiku, Mustjala kool (lasteaed) ja Salme lasteaed, mis avavad uksed taas 4. augustil.