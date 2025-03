Kaubandusjuht: lihtsalt tulid ja võtsid voolu välja

Kõige raskemalt on pihta saanud Ranna kauplus, mis elektri puudumisel on uksed pidanud sulgema kolmel päeval. Sealjuures oli kahel korral tegu reedese päevaga ja 7. märtsil lisaks veel pühade-eelse päevaga, mil kauplustesse oli varutud ka vastavat kaupa. Kesklinna Toidumaailm on vooluta olnud kahel päeval ja Roomassaare kauplus ühel hommikul.